«Перестаньте позволять технологиям контролировать ваш гребаный разум». Кайри Ирвинг высказался о ситуации вокруг Джа Морэнта

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг во время вчерашнего прямого эфира в социальной сети поделился своим видением ситуации, сложившейся вокруг разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта «Какого бы цвета кожи вы ни были, какого бы вероисповедания ни были, многие из нас нуждаются в заботе и воспитании.