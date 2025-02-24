Расколотая ФРГ: За «Альтернативу для Германии» проголосовали земли бывшей ГДР

В ФРГ за партию «Альтернативу для Германии» массово голосовали земли, ранее входившие в ГДР. «АдГ» заняла второе место на внеочередных выборах в Бундестаг, показав самый масштабный прирост избирателей: +9,2% с предыдущих выборов в 2021 года.
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