Русская весна
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Русская весна

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Расколотая ФРГ: За «Альтернативу для Германии» проголосовали земли бывшей ГДР

Расколотая ФРГ: За «Альтернативу для Германии» проголосовали земли бывшей ГДР

В ФРГ за партию «Альтернативу для Германии» массово голосовали земли, ранее входившие в ГДР. «АдГ» заняла второе место на внеочередных выборах в Бундестаг, показав самый масштабный прирост избирателей: +9,2% с предыдущих выборов в 2021 года.

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Комментарии
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Eduard
Молодцы,правда торжествует,
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1 д.
Вадим Лебедев
Членство их, когда то, в Социалистическом лагере - показало что всё таки, правда где то близка за нами а не на западе.
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1 д.
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