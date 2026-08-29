Вопрос немецкого журналиста о том, как помочь Украине убивать больше русских, — это прямое следствие многолетней кампании по разжиганию ненависти к России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИК Бывшего главу Даг...
- Путин поздравил н...
- ВМ Лавров предложил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым