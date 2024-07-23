Верховный суд разрешил списывать средства с заблокированных счетов должника

Банки обязаны выполнять судебные приказы о взыскании средств с должника, даже если он относится к группе «высокой степени риска совершения подозрительных операций» и его счета заблокированы, следует из определения Верховного суда (ВС) России от 18 июля 2024 года.
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