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Регионы России

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Цены на видеокарты GeForce RTX 5090 резко возросли после премиальных версий ASUS и MSI

Цены на видеокарты GeForce RTX 5090 резко возросли после премиальных версий ASUS и MSI

ASUS выпустила видеокарту ROG Matrix RTX 5090 по цене $3999,99 (около 347 500 рублей), а MSI представила модель RTX 5090 LIGHTNING Z по цене $5090,99 (около 442 270 рублей).

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