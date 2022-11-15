Аргументы недели

98 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анвар Сатторов
    Началось в колхозе утро.Associated Press:...
  • Георгий Михалев
    Поляки с укромразью провокацию устроили, это очевидно.Минобороны РФ наз...
  • Александр Свитайло
    Первый раз, что ли? Не так давно с Украины крылатая ракета пролетела половину Европы и упала где-то в Словении, и что...Министр обороны В...

В ДНР освобожден населенный пункт Опытное на Авдеевском направлении

В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики утром во вторник, 15 ноября, сообщили об освобождении населенного пункта Опытное, который расположен на Авдеевском направлении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх