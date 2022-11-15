В ДНР освобожден населенный пункт Опытное на Авдеевском направлении

В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики утром во вторник, 15 ноября, сообщили об освобождении населенного пункта Опытное, который расположен на Авдеевском направлении.
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