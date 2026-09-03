Военные железнодорожники отбили "атаку" БПЛА и БЭК на учениях в Ярославле

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие железнодорожной бригады железнодорожных войск Московского военного округа (МВО) в ходе масштабных учений отразили условные атаки беспилотников и речных безэкипажных катеров.
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