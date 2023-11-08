Спектакль «Большой куш»

Главная героиня Вера живёт в небольшом городе и работает кассиром в продуктовом магазине. В последнее время в её жизни не происходило никаких выдающихся событий, в основном только домашние хлопоты и общение на работе (пускай порой и довольно эмоциональное).
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