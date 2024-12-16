Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    когда  разграбили  все  музеи  и  царскую  сокровищницу  к  их  жадным  лапам  много  прилипло,,а  уж  когда  меняли ...Николай Платошкин...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Эрдоган раскрыл с...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Хорош писать провокации. ВЫ - Президент, ну или хотя бы какой-нибудь министр чтобы ЗНАТЬ ЧТО у нас и КАК? СУДЯ ПО ВСЕ...Эрдоган раскрыл с...

Нацбанк взял под контроль траты украинцев за границей с валютных карт

Нацбанк взял под контроль траты украинцев за границей с валютных карт

Национальный банк Украины (НБУ) обратился к кредитным учреждениям с просьбой предоставить информацию о международных транзакциях по валютным картам на суммы свыше 250 тысяч гривен за период с октября по ноябрь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх