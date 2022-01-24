Бутылки без дна в интерьере

Бутылки хранят в себе столько возможностей. Главное научиться отсекать лишнее. Главное не пожалеть денег и купить хороший стеклорез, зафиксировать его скотчем на какой-то надежной основе, чтобы линия среза получилась параллельной плоскости стола.