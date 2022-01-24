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Бутылки без дна в интерьере

Бутылки без дна в интерьере

Бутылки хранят в себе столько возможностей. Главное научиться отсекать лишнее. Главное не пожалеть денег и купить хороший стеклорез, зафиксировать его скотчем на какой-то надежной основе, чтобы линия среза получилась параллельной плоскости стола.

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