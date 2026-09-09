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Калужские новости

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В Калужской области из-за беспилотной опасности закрыт аэропорт

В Калужской области из-за беспилотной опасности закрыт аэропорт

В Калужской области вновь временно ограничено воздушное пространство, аэропорт Калуга (Грабцево) прекратил прием и выпуск воздушных судов из-за беспилотной опасности.

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