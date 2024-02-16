Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    И на ху.й они нам нужны без мозгов? У нас своих красавиц хватает."Поехали на фронт...
  • Александр Ткаченко
    Судя по всему их это всё устраивает. При Януковиче мухой поднялись за кружевными труселями. Интересно воюют в кружевн..."Поехали на фронт...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Перо в жопу и пусть летит и побыстрее. Закрыть для мерзавца все заработки в России. ВСЕ!Геннадий Хазанов ...

Авдеевка в любом случае перейдет под контроль ВС России – об этом говорят солдаты ВСУ

Авдеевка в любом случае перейдет под контроль ВС России – об этом говорят солдаты ВСУ

Военнослужащие ВСУ считают, что завоевание Авдеевки русскими - вопрос лишь времениАмериканская газета The Washington Post пишет о том, что Вооруженным силам Украины приходится отступать от Авдеевки, ссылаясь на беседу с солдатами служащими на данном направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх