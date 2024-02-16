Авдеевка в любом случае перейдет под контроль ВС России – об этом говорят солдаты ВСУ

Военнослужащие ВСУ считают, что завоевание Авдеевки русскими - вопрос лишь времениАмериканская газета The Washington Post пишет о том, что Вооруженным силам Украины приходится отступать от Авдеевки, ссылаясь на беседу с солдатами служащими на данном направлении.
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