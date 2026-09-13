Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят провести референдумы о независимости

Протестующие на митинге в поддержку повторного референдума о независимости Шотландии в Эдинбурге, 2026 год © Jeff J Mitchell/Getty Images Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии готовятся подписать меморандум о подготовке к проведению референдумов о выходе из состава Великобритании, выяснил The Telegraph.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Премьер Литвы соо...
- WSJ: Путин предло...
- АА Песков: удары ВС ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым