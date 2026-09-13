Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят провести референдумы о независимости

Протестующие на митинге в поддержку повторного референдума о независимости Шотландии в Эдинбурге, 2026 год © Jeff J Mitchell/Getty Images Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии готовятся подписать меморандум о подготовке к проведению референдумов о выходе из состава Великобритании, выяснил The Telegraph.