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Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят провести референдумы о независимости

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят провести референдумы о независимости

Протестующие на митинге в поддержку повторного референдума о независимости Шотландии в Эдинбурге, 2026 год © Jeff J Mitchell/Getty Images Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии готовятся подписать меморандум о подготовке к проведению референдумов о выходе из состава Великобритании, выяснил The Telegraph.

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