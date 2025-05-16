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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В ЯНАО участники акции «Сад памяти» высадят рекордное количество деревьев

В ЯНАО участники акции «Сад памяти» высадят рекордное количество деревьев

На Ямале в год 80-летия Победы в рамках акции «Сад памяти» поставят рекорд по высаженным деревьям. Возле детсадов, школ, памятников и в парках северяне высадят почти 2400 саженцев, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

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