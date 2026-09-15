Автоподставы 2026: как водителей превращают в виновников ДТП и какие схемы используют мошенники Елена ГалицкаяЕще несколько лет назад автоподстава казалась пережитком прошлого — историей из лихих 90-х, когда на дорогах специально устраивали мелкие аварии ради денег.