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Регионы России

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Япония намерена восстановить безвизовый режим для посещения Южных Курил

Япония намерена восстановить безвизовый режим для посещения Южных Курил

Япония заявила о намерении добиваться возобновления специального порядка посещения южных Курильских островов своими гражданами без оформления виз.

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