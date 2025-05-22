Русская армия стягивает силы к Константиновке: окружение и наступление на Покровск Ирэн ОрлонскаяНа фоне утихающих обещаний украинской пропаганды о контрнаступлениях и непобедимости Вооруженных сил Украины, ситуация на фронте в Донбассе меняется в обратном направлении.