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Русская армия стягивает силы к Константиновке: окружение и наступление на Покровск

Русская армия стягивает силы к Константиновке: окружение и наступление на Покровск

Русская армия стягивает силы к Константиновке: окружение и наступление на Покровск Ирэн ОрлонскаяНа фоне утихающих обещаний украинской пропаганды о контрнаступлениях и непобедимости Вооруженных сил Украины, ситуация на фронте в Донбассе меняется в обратном направлении.

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