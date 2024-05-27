Politico: Украина экстрадировала в Польшу организатора коридора для переправки нелегальных мигрантов в ЕС

Украина экстрадировала в Польшу находившегося в международном розыске организатора переправки нелегальных мигрантов в ЕС через польскую границу, передаёт Politico со ссылкой на Службу безопасности Украины.
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