G7 планирует начать кредитные выплаты Украине за счет активов России к концу года

Украина начнет получать средства от кредитной линии, которая будет обеспечиваться за счет замороженных на Западе российских активов, к концу текущего года, говорится в совместном заявлении лидеров стран "Большой семерки".
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