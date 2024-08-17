TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nemo
    Вопрос почему так и не раскрыт. Автор видимо не знает что творили китайцы на протяжении почти 500 лет с этой территор...Почему на террито...
  • vasyn
    Оснований, по-моему, до хрена и больше — женщины богини, матери, жёны в таких мероприятиях вряд ли участвуют.Богини сняли все ...
  • ММ
    Это она то без изъяна?? Татушки - как дерьмом вымазали! Красавица с татушками подобна зрелой груше с пятном гнили! Бр...Анастасия Щеглова...

Самый большой кот в мире размером с крупную собаку: сам открывает двери и сторожит пока люди спят

Самый большой кот в мире размером с крупную собаку: сам открывает двери и сторожит пока люди спят

В прошлом году кот по кличке Кефир был признан крупнейшим представителем своего вида в мире. Но, несмотря на это, он продолжил расти и достиг таких размеров, что теперь без труда может самостоятельно открывать дверь в сад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Почекунин
Ответить
16 час.
Элеонора Коган
Шикарный котинька Кефир, берегите его!!!!
Ответить
10 час.
Элеонора Коган
А где он живёт?
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх