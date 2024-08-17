Самый большой кот в мире размером с крупную собаку: сам открывает двери и сторожит пока люди спят

В прошлом году кот по кличке Кефир был признан крупнейшим представителем своего вида в мире. Но, несмотря на это, он продолжил расти и достиг таких размеров, что теперь без труда может самостоятельно открывать дверь в сад.
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