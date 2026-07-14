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Аргументы и Факты

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В Одессе прогремели еще два мощных взрыва

В Одессе прогремели еще два мощных взрыва

В Одессе прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.Согласно сообщениям, в городе раздалось не менее двух сильных взрывов, после чего в воздух поднялись густые клубы дыма.

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