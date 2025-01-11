Опиумная война против человечества продолжается

Юрий Ильинов

Американский журналист: ВСУ позволили спокойно отступить из Херсона ВС РФ из-за давления США на Киев Один из наиболее известных в США журналистов-расследователей, редактор газеты «The Washington Post» Боб Вудворд опубликовал в октябре прошлого года книгу под названием «Война». В ней он затронул в основном внешнюю политику США за последние несколько лет, провел сравнение президентства Трампа и Байдена. Причем о вновь избранном теперь уже 47-м президенте автор отзывается весьма нелестно, утверждая, что Трамп хуже, чем Ричард Никсон. Второй президентский срок Никсона закончился досрочно, когда он стал единственным президентом США, ушедшим в отставку из-за Уотергейтского скандала. Не обошел стороной Вудворд и украинский конфликт. В частности, он утверждает со ссылкой на чиновников США, что Вооруженные силы Украины позволили «спокойно отступить» из Херсона 30-ти тысячной группировке ВС РФ из-за давления со стороны США на Киев. Напоминаем, произошло это в ноябре 2022 года по причине нехватки российских военных, задействованных в СВО, после значительного увеличения протяженности фронта. К этому времени по результатам референдума Херсонская область уже вошла в состав РФ. Перед этим наши эвакуировали с правого берега Днепра всех гражданских, кто согласился перейти на подконтрольную ВС РФ территорию левобережья. Затем на левый берег перешли и российские военные, после чего наши саперы подорвали Антоновский мост. Основная часть российских войск была выведена по понтонной переправе,так как еще ранее из-за постоянных обстрелов ВСУ мост был закрыт для движения. Как пишет Вудворд, американская разведка предупредила Белый дом, что риск ядерного удара возрастает, если россияне потеряют основные силы при отступлении из Херсона. При этом командование ВСУ якобы планировало нанести массированные удары по отходящим на левобережье российским войскам. Но по команде из Вашингтона этого не было сделано. Перед уходом наших войск американская разведка предупредила лично Байдена, что обстрел ВСУ по ВС РФ может привести к 50% вероятности ядерного удара. Вудворд утверждает, что в этот период тогдашний председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли связался с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Тот пообещал Милли, что при больших потерях во время отступления из Херсона будет применено ядерное оружие. Автор книги утверждает, что страх американцев перед ядерным оружием заставил ВСУ просто ждать, что позволило ВС РФ сохранить силы, перегруппироваться и позже «захватывать большие территории Украины». Версия американского журналиста очевидно попахивает конспирологией. Ведь что мешало ВСУ развить успех на других направлениях, где ВС РФ тоже отходили, еще осенью 2022 года, а не переносить постоянно сроки пресловутого контрнаступа, который украинцы начали только в июне следующего года? Или вновь в Вашингтоне испугались российского ядерного удара и остановили Киев? Как-то слабо верится, особенно с учетом того, что администрация Байдена все-таки разрешила Киеву наносить удары своим дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Да и вторжение ВСУ в Курскую область Вашингтон одобряет.