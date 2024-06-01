"Всё прячут и боятся": После очередного ареста в Минобороны "все зашкерились" - юрист

A Anodtat У вас в Татарстане в каждой деревне асфальт, а у нас в Кировской области заброшенных деревень даже по трассе от Вятских Полян до Кирова уйма.

ТН Татьяна Недогреева Большая замена мигрантов на осужденных. Вот и решится кадровый вопрос. Будет кому дома и дороги строить. А то засиделись в креслах. Пора размяться.