После очередного ареста в Минобороны России "все зашкерились", заметил юрист Иван Соловьёв: "Всё прячут и боятся".
"Всё прячут и боятся": После очередного ареста в Минобороны "все зашкерились" - юрист
Комментарии
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A
Anodtat
У вас в Татарстане в каждой деревне асфальт, а у нас в Кировской области заброшенных деревень даже по трассе от Вятских Полян до Кирова уйма.
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14 час.
ТН
Татьяна Недогреева
Большая замена мигрантов на осужденных. Вот и решится кадровый вопрос. Будет кому дома и дороги строить. А то засиделись в креслах. Пора размяться.
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11 час.
NV
Nik Vinn
Если идти «по цепочке» можно зайти в высочайшие кабинеты…, где капитализм от гаранта конституционно привил неистребимую любовь в деньгам, чинам и привилегиям.
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5 час.
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