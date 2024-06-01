Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Всё прячут и боятся": После очередного ареста в Минобороны "все зашкерились" - юрист

"Всё прячут и боятся": После очередного ареста в Минобороны "все зашкерились" - юрист

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Комментарии
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A
Anodtat
У вас в Татарстане в каждой деревне асфальт, а у нас в Кировской области заброшенных деревень даже по трассе от Вятских Полян до Кирова уйма.
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14 час.
ТН
Татьяна Недогреева
Большая замена мигрантов на осужденных. Вот и решится кадровый вопрос. Будет кому дома и дороги строить. А то засиделись в креслах. Пора размяться.
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11 час.
NV
Nik Vinn
Если идти «по цепочке» можно зайти в высочайшие кабинеты…, где капитализм от гаранта конституционно привил неистребимую любовь в деньгам, чинам и привилегиям.
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5 час.

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