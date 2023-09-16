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Красный крест: Отравление почвы снарядами на Украине отрицательно скажется на сельском хозяйстве

Красный крест: Отравление почвы снарядами на Украине отрицательно скажется на сельском хозяйстве

"Отравление" почвы снарядами в зоне конфликта на Украине окажет пагубное влияние на сельское хозяйство, если участки не разминируют, заявил в интервью РИА Новости глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель.

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