Красный крест: Отравление почвы снарядами на Украине отрицательно скажется на сельском хозяйстве

"Отравление" почвы снарядами в зоне конфликта на Украине окажет пагубное влияние на сельское хозяйство, если участки не разминируют, заявил в интервью РИА Новости глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель.