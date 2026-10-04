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Булатов о возвращении России: «Мы точно будем конкурентоспособны, для европейского уровня есть игроки. Кисляк, Глушенков и Дивеев в самом соку, Головин, Батраков и Сафонов уже получают опыт»

Бывший полузащитник «Спартака»  Виктор Булатов  предположил, насколько конкурентоспособной будет сборная России после возвращения в международные соревнования.

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