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Наш потерянный мир

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Индонезия нарастила закупку российского зерна почти в 11 раз

Индонезия нарастила закупку российского зерна почти в 11 раз

Экспорт российского зерна в Индонезию вырос почти в 11 раз в годовом выражении. За первые шесть месяцев 2024 года продажи зерна из России в эту страну в Юго-Восточной Азии увеличились в физическом выражении в 11 раз, а в денежном - в 8,5.

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