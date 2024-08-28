Индонезия нарастила закупку российского зерна почти в 11 раз

Экспорт российского зерна в Индонезию вырос почти в 11 раз в годовом выражении. За первые шесть месяцев 2024 года продажи зерна из России в эту страну в Юго-Восточной Азии увеличились в физическом выражении в 11 раз, а в денежном - в 8,5.
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