В Шушарах временно изменили маршруты автобусов №34, 190, 281 и 385

Из-за изменения схемы движения при въезде в посёлок В Шушарах из-за изменения схемы движения при въезде в посёлок временно изменены трассы автобусных маршрутов №34, 190, 281 и 385, сообщили сегодня в пресс-службе «Организатора перевозок».