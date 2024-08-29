В Шушарах временно изменили маршруты автобусов №34, 190, 281 и 385

Из-за изменения схемы движения при въезде в посёлок В Шушарах из-за изменения схемы движения при въезде в посёлок временно изменены трассы автобусных маршрутов №34, 190, 281 и 385, сообщили сегодня в пресс-службе «Организатора перевозок».
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