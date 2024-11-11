«На фронте радуются посылкам из тыла»: нижнекамцы отправят гуманитарный груз на СВО

Группа «Благо» из Нижнекамского района готовит новую партию помощи для бойцов спецоперации. В гуманитарный груз войдут резина для УАЗа, отопители, бензопилы, сварочный аппарат, насосы, автозапчасти, продукты, одежда, обувь и другие необходимые вещи.
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