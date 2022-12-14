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«Селтикс» упустили преимущество в 20 очков, но победили «Лейкерс» в овертайме. Тейтум набрал 44 очка

«Селтикс» упустили преимущество в 20 очков, но победили «Лейкерс» в овертайме. Тейтум набрал 44 очка

44 очка форварда «Бостона» Джейсона Тейтума помогли его команде взять верх над «Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в овертайме – 122:118.

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