Туристы больше суток плутали по тайге на Южном Урале

В Челябинской области туристам-экстремалам понадобилась помощь спасателей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, в понедельник, 11 ноября, спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС более десяти часов вели спасательную операцию по эвакуации участников прогулки в стиле экстрим – off road.