РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Каллас, хватит пугать Россию о возможности отдать наши активы Киеву. Пусть попробует отдать - получит ответ, который ...В ЕС намерены отд...
  • Евгений Саваровский
    Моська против медведя, посмотрим что из этого выйдет.Кандидат в канцле...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Сын Трампа пообещ...

Туристы больше суток плутали по тайге на Южном Урале

Туристы больше суток плутали по тайге на Южном Урале

В Челябинской области туристам-экстремалам понадобилась помощь спасателей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, в понедельник, 11 ноября, спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС более десяти часов вели спасательную операцию по эвакуации участников прогулки в стиле экстрим – off road.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх