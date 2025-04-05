Девушка на самокате сломала челюсть на Большевиков 18-летняя пострадавшая попала в руки к челюстно-лицевому хирургу.
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Девушка на самокате сломала челюсть на Большевиков 18-летняя пострадавшая попала в руки к челюстно-лицевому хирургу.