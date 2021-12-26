Артета о возможном уходе Ляказетта и Нкетиа: «Над «Арсеналом» нависла туча. Пока не можем ничего изменить»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации с форвардами Александром Ляказеттом и Эдвардом Нкетиа, которые 30 июня 2022 года могут стать свободными агентами.
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