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Моуриньо заявил, что ему трудно понять свое увольнение из «Ромы»

Моуриньо заявил, что ему трудно понять свое увольнение из «Ромы»

Жозе Моуриньо высказался об увольнении из «Ромы». Бывший главный тренер топ-команд, в том числе «Челси», «Манчестер Юнайтед, «Реала» и «Интера» Жозе Моуриньо, уволенный недавно из «Ромы», признался, что ему трудно понять причину своего увольнения.

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