Моуриньо заявил, что ему трудно понять свое увольнение из «Ромы»

Жозе Моуриньо высказался об увольнении из «Ромы». Бывший главный тренер топ-команд, в том числе «Челси», «Манчестер Юнайтед, «Реала» и «Интера» Жозе Моуриньо, уволенный недавно из «Ромы», признался, что ему трудно понять причину своего увольнения.