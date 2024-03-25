Моуриньо заявил, что ему трудно понять свое увольнение из «Ромы»

Жозе Моуриньо высказался об увольнении из «Ромы». Бывший главный тренер топ-команд, в том числе «Челси», «Манчестер Юнайтед, «Реала» и «Интера» Жозе Моуриньо, уволенный недавно из «Ромы», признался, что ему трудно понять причину своего увольнения.
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