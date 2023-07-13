Экшн-триллер «Кентавр»: кому и почему стоит посмотреть?

Лента выходит в российский прокат 13 июля. Это фильм режиссера Кирилла Кемница, снятый под присмотром Ильи НайшуллераУже по первым кадрам фильма «Кентавр» узнается почерк Ильи Найшуллера, который в этом проекте выступает как креативный продюсер.