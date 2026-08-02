Жительница Тамбовской области подозревается в мошенничестве при получении выплат

Согласно материалам уголовного дела, жительница города Мичуринска с целью хищения путём обмана бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» национального проекта России «Жилье и городская среда», разработала преступный план, направленный на незаконное получение социальной выплаты.
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