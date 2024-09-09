Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    Прежде чем извращаться над дорогой с музыкой научитесь дороги стоить без разрыва асфальта и трещинами. Для этого нужн..."Автодор" планиру...
  • Варлам Устрялов
    Если он в России, ему ничего не грозит.Украина попросила...
  • Георгий Михалев
    Так что, ноги в рот пришьют?Невестка Королево...

The Telegraph: британцы не могут купить жилье в Дубае из-за наплыва россиян

The Telegraph: британцы не могут купить жилье в Дубае из-за наплыва россиян

Британские экспаты вынуждены покидать Дубай из-за стремительного роста цен на недвижимость, вызванного наплывом состоятельных россиян после начала конфликта на Украине Об этом пишет издание The Telegraph.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх