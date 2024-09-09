The Telegraph: британцы не могут купить жилье в Дубае из-за наплыва россиян

Британские экспаты вынуждены покидать Дубай из-за стремительного роста цен на недвижимость, вызванного наплывом состоятельных россиян после начала конфликта на Украине Об этом пишет издание The Telegraph.
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