Динозавры не правили миром: 4 мифа об эпохе динозавров

История гласит, что динозавры правили планетой более чем 150 миллионов лет. Мы представляем себе кровожадных тираннозавров, которые пожирали своих жертв, огромных зауроподов, от чьих шагов дрожала земля… Но, на самом деле, даже до падения астероида картина жизни на планете была менее драматичной.