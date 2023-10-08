Динозавры не правили миром: 4 мифа об эпохе динозавров

История гласит, что динозавры правили планетой более чем 150 миллионов лет. Мы представляем себе кровожадных тираннозавров, которые пожирали своих жертв, огромных зауроподов, от чьих шагов дрожала земля… Но, на самом деле, даже до падения астероида картина жизни на планете была менее драматичной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии