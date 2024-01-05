Сербские болельщики вывесили баннер в поддержку Белгорода после обстрелов ВСУ

По данным местных властей, в больницах остаётся 74 человека.Болельщики в Сербии, посетившие баскетбольный матч Евролиги между клубами "Партизан" и "Црвена Звезда", поддержали белгородцев, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.
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