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Z-блогеры поспорили из-за «фейка» о сбитом беспилотнике Global Hawk

Z-блогеры поспорили из-за «фейка» о сбитом беспилотнике Global Hawk

Сегодня 219 прочитали Z-паблики с вечера 24 июня распространяли сообщения о том, что российский истребитель МиГ якобы сбил или вывел из строя над Черным морем американский высотный дрон-разведчик Global Hawk.

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