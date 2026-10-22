О происшествии оперативно доложили губернатору Кузбасса Илье Середюку. Глава региона охарактеризовал случившееся как тревожный сигнал, особенно накануне туристического сезона.
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