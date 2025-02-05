Он ей в отцы годится, а она всё рожает и рожает от него: О самом личном красавицы-телеведущей Елены Николаевой

109 тыс прочтений 3 дня назад В этом году ей исполнится сорок лет, и она вынуждена воспитывать и своего сына, и дочь скандально известной Анастасии Волочковой, наша героиня недавно вышла замуж и счастлива в отношениях с бывшем сожителем балерины, некогда примы Большого театра.