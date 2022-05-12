У «Реала» 10 побед в 12 последних матчах Ла Лиги. Проиграли только «Атлетико» и «Барсе»

«Реал» выиграл 10 из 12 последних матчей в чемпионате Испании. Команда тренера Карло Анчелотти с крупным счетом переиграла «Леванте» (6:0) в матче 36-го тура Ла Лиги.

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