Петуния без полива и пикировки (фитильный полив)

Здравствуйте, дорогие друзья – дачники, огородники и цветоводы-любители!В одной из своих статей я рассказывала о способе выращивания рассады перца без пикировки и полива, и многие зрители интересовались, можно ли таким образом вырастить цветы.
Здравствуйте, дорогие друзья – дачники, огородники и цветоводы-любители!В одной из своих статей я рассказывала о способе выращивания рассады перца без пикировки и полива, и многие зрители интересовались, можно ли таким образом вырастить цветы.
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