Дизайн и дом

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vsevolod
    А вот моя жена, действительно, сильная женщина. На работе. А, придя домой, становится просто женщиной. Любимой, устав...Сильные женщины
  • Любовь Иванова
    Сильная женщина делает все сама не потому, что так хочет. Просто, действительно, после многих мужиков только срач. Но...Сильные женщины
  • Fleck 1
    от природы либо розовая истеричка и рядом сильный мужчина на посылках. либо я сама и на фиг никто не нужен.. от слова...Сильные женщины

Петуния без полива и пикировки (фитильный полив)

Петуния без полива и пикировки (фитильный полив)

Здравствуйте, дорогие друзья – дачники, огородники и цветоводы-любители!В одной из своих статей я рассказывала о способе выращивания рассады перца без пикировки и полива, и многие зрители интересовались, можно ли таким образом вырастить цветы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх