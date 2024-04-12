В России идёт первый суд о добровольной сдаче русского военного в украинский плен

Сахалинского военного обвиняют по статьям "Добровольная сдача в плен" и "Дезертирство".1-й Восточный окружной военный суд Хабаровск рассмотрит уголовное дело сахалинского военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен.
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