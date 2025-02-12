Генерал Попов был не виноват: офицеры заявили в суде, что закупленные им металлические конструкции не украдены и нужны на фронте

Борис Леонтьев Если Попов не виноват, то почему а) до сих пор не освобожден? б) почему до сих пор не осуждены к длительным срокам заключения те подонки, которые состряпали к=против него уголовное дело?😡

ЛВ Людмила Высоцкая Пора выпускать. Может хоть И.Попов , как профессионал, примет правильные решения в боевых действиях. Только и пишут, то один генерал с другим не поладили, то сказали неправду по вопросу освобождения населённых пунктов. Совсем не понятно, боевой генерал в такое время под следствием. А кто, действительно, сидя в кабинетах нагребли, ещё и будут выпущены.