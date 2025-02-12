БлокнотРУ Как сообщает блогер Юрий Подоляка и ряд других российских телеграмм-каналов, в ходе заседания Тамбовского гарнизонного военного суда, на котором рассматривалось дело командующего 58-й армией генерала армии Ивана Попова, группа военнослужащих дала показания, которые полностью опровергают доводы следствия о ненужности закупленных Поповым металлоконструкций и их хищении.
Генерал Попов был не виноват: офицеры заявили в суде, что закупленные им металлические конструкции не украдены и нужны на фронте
Комментарии
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Борис Леонтьев
Если Попов не виноват, то почему а) до сих пор не освобожден? б) почему до сих пор не осуждены к длительным срокам заключения те подонки, которые состряпали к=против него уголовное дело?😡
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9 час.
ЛВ
Людмила Высоцкая
Пора выпускать. Может хоть И.Попов , как профессионал, примет правильные решения в боевых действиях. Только и пишут, то один генерал с другим не поладили, то сказали неправду по вопросу освобождения населённых пунктов. Совсем не понятно, боевой генерал в такое время под следствием. А кто, действительно, сидя в кабинетах нагребли, ещё и будут выпущены.
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9 час.
Л
Людмила
Не выпускают Генерала ПОПОВА, потому что боятся, что быстро свернутся все боевые действия и Российские военные начнут действовать по- военному времени, боятся, что Генерал ПОПОВ обратится к своим сослуживцам и все поймут "КАКОЙ ЭТО БЫЛ ДОГОВОРНЯК!!!" ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА ЛЮБИМАЯ "РАСХРИСТАННАЯ РОССИЯ!"
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4 час.
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