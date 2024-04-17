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Китай

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Си Цзиньпин предложил четыре принципа по урегулированию украинского кризиса

Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ -- Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа во избежание движения по спирали эскалации украинского кризиса и даже его выхода из-под контроля, а также в целях скорейшего восстановления мира.

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