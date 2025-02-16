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Позитив для оптимистов

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"Путин и Трамп делят мир": Россия освободит Харьков и Киев. Заморозки не будет? Сводка глазами военкоров

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock.com Илья Головнёв Паника после телефонного разговора президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – началась не только на Украине, но и в странах Запада.

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