"Путин и Трамп делят мир": Россия освободит Харьков и Киев. Заморозки не будет? Сводка глазами военкоров

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock.com Илья Головнёв Паника после телефонного разговора президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – началась не только на Украине, но и в странах Запада.
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