За неделю в Архангельской области произошло 169 преступлений и 393 ДТП: что известно

За минувшую неделю, с 15 по 21 января 2024 года, в Архангельской области было зарегистрировано 169 преступлений и 393 ДТПНа территории Архангельской области за минувшую неделю было зарегистрировано 169 преступлений и 393 дорожно-транспортных происшествий.
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