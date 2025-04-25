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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Многопользовательский шутер FBC: Firebreak во вселенной Control выйдет в июне

Многопользовательский шутер FBC: Firebreak во вселенной Control выйдет в июне

Многопользовательский шутер FBC: Firebreak во вселенной Control выйдет в июнеRemedy Entertainment подтвердила в прошедший четверг, 24 апреля, что FBC: Firebreak, ее новая кооперативная многопользовательская игра во вселенной Control, выйдет 17 июня этого года с версиями для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в… источник#Remedy_Entertainment.

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