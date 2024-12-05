Украина надеется, что сумеет силой завершить конфликт с Россией. Об этом в эфире видеоблога британского издания The Telegraph заявил глава президентского Офиса, «серый кардинал» Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии